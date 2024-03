Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Einsatz in Lokalität wegen unbekannter Flüssigkeit

Calw (ots)

Zu einem größeren Einsatz ist es am Mittwochmittag in einer Lokalität in Calw gekommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen betrat ein noch unbekannter Täter gegen 13:30 Uhr den Schankraum der Lokalität in der Gottlob-Bauknecht-Straße und brachte hier eine bislang unbekannte Flüssigkeit aus. In der Folge stieg der Tatverdächtige in ein Auto ein und flüchtete.

Personen, welche sich im Inneren der Lokalität aufgehalten hatten, nahmen unmittelbar einen unangenehmen Geruch wahr und verließen das Gebäude. Eine der Personen erlitt Atemwegsreizungen und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Bei der noch unbekannten Flüssigkeit könnte es sich möglicherweise um Buttersäure handeln, die Ermittlungen dauern an.

Das Polizeirevier Calw bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 07051 161-3511 zu melden.

Silas Lindörfer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell