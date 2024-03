Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold

Calw - Einsatzmaßnahmen des Polizeipräsidiums Pforzheim am 5. März 2024

Nagold / Calw (ots)

Das Polizeipräsidium Pforzheim hat einen sicheren und störungsfreien Aufenthalt des Bundeskanzler Olaf Scholz im Schwarzwald gewährleistet.

Am Vormittag des zweiten Besuchstages des Bundeskanzlers stand neben einem Firmenbesuch in Nagold auch ein Bürgerdialog in der "Alten Seminarturnhalle" auf dem Programm. Zeitgleich fand auf einem Teilstück der Lange Straße eine angemeldete Versammlung statt, zu welcher sich insgesamt rund dreißig Personen mit sechs Traktoren einfanden. Mit Transparenten wiesen die Landwirte im Rahmen einer stationären Kundgebung auf ihre Anliegen hin. Für den Zeitraum der Veranstaltung wurde die Bundesstraße für den Individualverkehr zwischen der Kreuzung Calwer Straße / Lange Straße und Eisbergsteige / Lange Straße gesperrt. Nach einem anschließenden Truppenbesuch des Bundeskanzlers in der Graf-Zeppelin-Kaserne in Calw verließ er am frühen Nachmittag wieder Hessestadt Kreisstadt. Es ergaben sich im Laufe des Einsatzes keine nennenswerten Verkehrsbehinderungen.

Polizeipräsidium Pforzheim, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell