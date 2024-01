Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Gaststätte angegangen

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am gestrigen Donnerstag (04.01.2024) drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Gaststätte in der Ulmer Straße ein.

In der Zeit von 01.00 Uhr bis 02.00 Uhr entwendeten der oder die Unbekannten mehrere Gegenstände aus der Gaststätte und verursachten einen Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Der Beuteschaden liegt ersten Schätzungen zufolge im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell