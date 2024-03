Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Diebstahl von Kraftfahrzeug - Zeugen gesucht

Mühlacker (ots)

Durch unbekannte Täterschaft ist über das vergangene Wochenende ein Fahrzeug in Mühlacker entwendet worden.

Im Zeitraum zwischen Freitag, 12:00 Uhr bis Montag 06:00 Uhr gelangten die Täter auf bislang unbekannte Art und Weise an den Fahrzeugschlüssel eines Fahrzeugs, dass auf dem Hof eines Unternehmens in der Erlenbachstraße abgestellten war. In der Folge entwendeten die Diebe das Fahrzeug. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Nissan Townstar im Wert von über 30.000 Euro.

Der Ermittlungsdienst des Polizeirevier Mühlacker hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich bei dem Polizeirevier Mühlacker unter der Rufnummer 07041 96930 zu melden.

Silas Lindörfer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell