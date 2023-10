POL-K: 231022-1-K Fußgänger stirbt bei Abbiegeunfall in Köln-Ehrenfeld

Köln (ots) - Am frühen Freitagmorgen (20. Oktober) ist in Höhe des Tank- und Rastplatzes Remscheid auf der Bundesautobahn 1 ein Autotransporter mit seinem Anhänger umgekippt. Nach ersten Erkenntnissen soll der Fahrer (37) des Gespanns gegen 6.20 Uhr in Richtung Dortmund unterwegs gewesen sein, als er aus bislang ...

mehr