POL-K: 231019-3-K/LEV Mehrere Versammlungen parallel zum rheinischen Fußballderby

Köln (ots) - In Köln-Niehl (Rheinkilometer 696) hat es am Mittwochmittag (18. Oktober, 12:55 Uhr) einen Schiffsunfall gegeben. Ein Gütermotorschiff mit aufgestelltem Autokran ist bei der Einfahrt in den Hafen gegen eine Fußgänger- und Radfahrerbrücke geprallt, woraufhin der Kran abgerissen wurde und im ...

mehr