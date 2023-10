POL-K: 231019-1-K/BAB Zwei Schwerverletzte nach Alleinunfall auf A3

Köln (ots) - Bei einem Alleinunfall hat sich ein 32 Jahre alter Radfahrer am Dienstagnachmittag (17. Oktober) schwere Kopfverletzungen zugezogen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Zeugenangaben zufolge war der Kölner gegen 16.50 Uhr mit seinem Trekkingrad auf der Zülpicher Straße Richtung stadteinwärts unterwegs. In Höhe der Kreuzung Sülzgürtel soll er mit dem Reifen seines Fahrrads in die in der ...

