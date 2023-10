POL-K: 231018-1-K Polizei bereitet sich auf rheinisches Fußballderby vor

Köln (ots) - Spezialkräfte der Polizei Köln haben am Nachmittag (17. Oktober) einen 50 Jahre alten Mann in der Unterbringungseinrichtung der Stadt Köln auf dem Grafenmühlenweg in Köln-Dellbrück festgenommen. Nach einer gegen 13 Uhr bei der Polizei eingegangenen Zeugeninformation soll der Mann seine 45-jährige Frau seit 13 Tagen in der gemeinsamen Wohnung gegen ihren Willen festgehalten und bedroht haben. Im Zuge ...

