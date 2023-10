Polizei Köln

POL-K: 231017-4-K Bedrohungslage durch Spezialeinheiten beendet

Köln (ots)

Spezialkräfte der Polizei Köln haben am Nachmittag (17. Oktober) einen 50 Jahre alten Mann in der Unterbringungseinrichtung der Stadt Köln auf dem Grafenmühlenweg in Köln-Dellbrück festgenommen. Nach einer gegen 13 Uhr bei der Polizei eingegangenen Zeugeninformation soll der Mann seine 45-jährige Frau seit 13 Tagen in der gemeinsamen Wohnung gegen ihren Willen festgehalten und bedroht haben.

Im Zuge verdeckter Ermittlungen trafen Zivilkräfte die 45-Jährige vor der Unterkunft an. Ihr war es kurz zuvor gelungen, die Wohnung unter einem Vorwand zu verlassen. Aufgrund ihrer Schilderungen verschafften sich die Spezialeinheiten Zugang zur Wohnung, wo sie den Tatverdächtigen überwältigten und festnahmen. Der 50-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Das Kriminalkommissariat 15 hat die Ermittlungen zu den Hintergründen des Sachverhalts aufgenommen. (de/kk)

