POL-K: 231020-1-K/BAB Autotransporter mit Anhänger kippt auf der Bundesautobahn 1 Höhe Remscheid um - Stau

Am frühen Freitagmorgen (20. Oktober) ist in Höhe des Tank- und Rastplatzes Remscheid auf der Bundesautobahn 1 ein Autotransporter mit seinem Anhänger umgekippt. Nach ersten Erkenntnissen soll der Fahrer (37) des Gespanns gegen 6.20 Uhr in Richtung Dortmund unterwegs gewesen sein, als er aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern kam und anschließend der Anhänger seines Gespanns umgekippte. Der Anhänger war mit einem weiteren Transporter beladen. Der 37-Jährige und sein 48-jähriger Beifahrer blieben nach ersten Angaben bei dem Verkehrsunfall unverletzt. Die Richtungsfahrbahn Dortmund ist aktuell für die Unfallaufnahme und Bergung des Gespanns gesperrt. Der Verkehr wird über den Rastanlage an der Unfallstelle vorbeigeführt. (sw/kk)

