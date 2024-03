Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Fahrzeuggespann landet auf dem Dach - Alkoholisierter 21-Jähriger muss Führerschein abgeben

Mühlacker (ots)

Ein 21-Jähriger hat am Freitagabend mutmaßlich einen Unfall verursacht und sich hierbei leicht verletzt.

Der 21-Jährige soll gegen 20:15 Uhr die Fuchsensteige bei Mühlacker in Richtung Lomersheim gefahren sein. Mutmaßlich verlor er hierbei aufgrund der Alkoholisierung die Kontrolle über sein Auto und es kam zum Unfall, bei dem das Fahrzeuggespann auf dem Dach landete. Der Mann zog sich leichte Verletzungen zu, es entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 35.000 Euro. Ein an der Unfallstelle durchgeführter Alkoholvortest ergab einen Wert von rund anderthalb Promille. Anschließend wurde der 21-Jährige zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht, den Führerschein behielten die Beamten ein.

