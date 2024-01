Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: seltsamer Fall in Gerolstein-Lissingen

Gerolstein (ots)

Ein absolut seltsamer Fall ereignete sich am 11.01.2024 zwischen 07:00 Uhr und 17:30 Uhr.

Die Hintergründe der Tat sind bislang völlig unklar, weshalb die Polizeiwache Gerolstein auf die Mithilfe aus der Bevölkerung angewiesen ist.

Ein bisher unbekannter Täter begab sich zu einer Pferdekoppel im Bereich des Neubaugebiets in Gerolstein-Lissingen. Hier öffnete er mehrere Litze eines Zauns, so dass zwei Pferde unkontrolliert die Wiese verlassen und sich entfernen konnten.

Einem weiteren Pferd zog der Täter ein vor Ort im angrenzenden Stall aufgefundenes Halfter an und führte dieses über einen stillgelegten Bahndamm in Richtung des Oosbaches, wo er das Pferd an einem Baum anband.

Die Pferdebesitzer konnten die beiden entlaufenen Pferde, nach zufälligem Hinweis von Bekannten, welche die freilaufenden Pferde sahen und erkannten, schnell einfangen und durch das Wiehern des festgebundenen Tieres auch dieses zeitnah auffinden und zurückführen.

Die Motivation dieser Tat lässt sich aktuell nicht erklären und ist Gegenstand der Ermittlungen.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell