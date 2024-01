POL-PDWIL: mehrere Unfälle am 11.01.2024 im Dienstgebiet der Polizei Zell

Mehren (ots) - Am 11.01.2024 gegen 06:38 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Lastkraftwagen (eventuell auch mit Anhänger) die BAB 1 von Koblenz in Richtung Trier. Im Bereich der Anschlussstelle Mehren verlor er die Lauffläche eines Reifens. In der Folge kollidierten insgesamt vier Fahrzeugführer*innen mit ihren Personenkraftwagen mit der nun auf der Fahrbahn liegenden Lauffläche des Reifens. ...

