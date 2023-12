Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Maselheim - Lkw-Fahrer eingeklemmt und schwer verletzt

Am Dienstag rutschte bei Maselheim ein Anhänger von der Straße und dabei verletzte sich ein 47-Jähriger schwer.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtet, war der Fahrer eines Milchlasters gegen 5.45 Uhr bei Maselheim unterwegs. Der Lkw-Fahrer wollte in Unterschnaitbach eine Steigung hochfahren. Aufgrund der schneeglatten Fahrbahn war dies nicht möglich. Deshalb kuppelte der Fahrer den Anhänger vom Laster ab, um ihn mit Hilfe eines Zeugen ein Stück zurück zu schieben. Dabei geriet der Anhänger ins Rutschen und die Deichsel am tonnenschweren Anhänger drehte sich. Bei Zurückrollen lenkte der mit Milch beladene Anhänger ein und drückte den 47-Jährigen gegen eine Mauer. Der Mann wurde dazwischen eingeklemmt. Noch vor Eintreffen des Rettungsdienstes konnte sich der 47-Jährige selbst befreien. Mit schweren Verletzungen brachte ihn der Rettungswagen in eine Klinik. Die Verkehrspolizei Laupheim hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

++++2430169

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell