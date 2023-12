Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Unfall mit Rettungswagen

Glimpflich verlief ein Unfall am Montag bei Laichingen.

Ulm (ots)

Gegen 14.30 Uhr befand sich der Rettungswagen auf einer Einsatzfahrt mit angeschalteten Sondersignalen. Er fuhr auf der L230 von Machtolsheim in Richtung Laichingen. Vor der Einmündung Geislinger Straße überholte der 21-jährige Fahrer noch eine Fahrzeugkolonne. An der Spitze der Kolonne fuhr eine 63-Jährige mit ihrem VW. Die hatte das Einsatzfahrzeug wahrgenommen und die Geschwindigkeit verringert. Sie war am rechten Fahrbahnrand weiter gefahren. Dabei hatte sie den Rettungswagen wohl aus den Augen verloren, da hinter ihr ein Laster fuhr. Der RTW hatte die Kolonne komplett überholt und bog vor dem VW nach rechts in die Geislinger Straße ab. Dabei berührten sich die beiden Fahrzeuge. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro. Die Fahrzeuge blieben fahrbereit.

