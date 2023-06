Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall auf der Westerwieher Straße

Gütersloh (ots)

Rietberg (MK) - Im Einmündungsbereich Westerwieher Straße/ Im Plumpe ereignete sich am Dienstagnachmittag (27.06., 15.20 Uhr) ein Verkehrsunfall eines Pkw-Fahrers mit dem Fahrer eines Kleinkraftrades. Zuvor befuhr ein 35-jähriger Mann aus Rietberg mit einem Audi die Westerwieher Straße in Richtung Rietberg und beabsichtigte nach links in die Straße Im Plumpe abzubiegen. Ebenfalls in gleiche Richtung befuhr ein 60-jähriger Mann aus Delbrück mit einem Motorroller die Westerwieher Straße. Eigenen Angaben nach habe der Rollerfahrer den Abbiegevorgang des Audi-Fahrers zu spät erkannt. In der Folge touchierte der Rollerfahrer den Pkw trotz eines Ausweichmanövers und stürzte in den rechts angrenzenden Straßengraben.

Der 60-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer, aber nicht lebensgefährlich. Der eingesetzte Rettungsdienst brachte den Mann zur stationären Behandlung in ein Klinikum nach Gütersloh. Der 35-jährige Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Der geschätzte Sachschaden lag bei rund 6000 Euro.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell