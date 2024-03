Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Seewald - Zwei Verletzte nach schwerem Verkehrsunfall

Seewald (ots)

Mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit ist es am Samstagmittag zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Landesstraße 362 bei Seewald gekommen.

Ein 27-jähriger Autofahrer soll am Samstagnachmittag gegen 15:30 Uhr die Landesstraße 362 in Richtung Altensteig gefahren sein. Er verlor mutmaßlich wegen überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über das Auto und kam ins Schleudern. Das Fahrzeug prallte im weiteren Verlauf gegen einen Baum und überschlug sich. Die Landesstraße musste für längere Zeit komplett gesperrt werden. Der Fahrer wurde mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, der Beifahrer kam mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt.



