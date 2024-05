POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigungen, Diebstähle, Verkehrsunfall

Aalen (ots) - Ellwangen: Einbruch und tätlicher Angriff gegen Polizisten - Tatverdächtiger in Haft Ein 28-Jähriger ist dringend verdächtig, am Donnerstag vergangener Woche gegen 6:15 Uhr durch ein Kellerfenster in ein Heizöllager eines Wohnhauses in der Friedhofstraße eingestiegen zu sein und anschließend versucht zu haben, hierüber in das Wohnhaus zu gelangen. ...

