Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Ladendiebstahl aus Fahrradgeschäft

Aalen (ots)

Crailsheim: Ladendiebstahl aus Fahrradgeschäft

Am Volksfestplatz wurde am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr aus einem Fahrradgeschäft ein Fahrrad gestohlen. Der bisher unbekannte Täter begab sich zuvor in das Geschäft, ging in das Untergeschoss und nahm dort eigenständig ein ausgestelltes Fahrrad der Marke Cube mit sich. Zuerst drehte er mit dem Fahrrad eine Testrunde Richtung Volksfestplatz, danach fuhr er noch einmal in die selbe Richtung und kehrte nicht mehr zurück zum Geschäft. Der Sachschaden des gold, olive farbigen Fahrrads beträgt 8,999 Euro. Videoaufnahmen zeigen den etwa 25-jährigen Täter, er ist schlank mit kurzen Haaren. Er trug zum Tatzeitpunkt eine weiße Basecap und ein graues Kapuzen-Sweatshirt mit weißer Aufschrift "Champion", dazu blaue Jeanshosen und helle Halbschuhe. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell