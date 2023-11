Geilenkirchen-Tripsrath (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zu Donnerstag (9. November) Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Straße Am Kreuz. Indem sie die Scheibe eines Fensters einschlugen, drangen sie in das Gebäude ein. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht sicher fest. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

