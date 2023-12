Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: LKW-Fahrer nach Unfall eingeklemmt

Bild-Infos

Download

Gelsenkirchen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person kam es am Freitag, 8. Dezember 2023, um 15.15 Uhr auf der Schwarzmühlenstraße in der Gelsenkirchener-Altstadt. Als alarmierte Polizeibeamte an der Unfallörtlichkeit eintrafen, hatte die Feuerwehr bereits erste Maßnahmen eingeleitet. Ein 33-jähriger Fahrzeugführer war hinter dem Lenkrad seines LKW eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Zuvor war der Gladbecker in Fahrtrichtung der Rotthauser Straße auf einen vor ihm fahrenden LKW aufgefahren. Der 33-Jährige wurde vor Ort durch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes behandelt und mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der anschließenden Aufräumarbeiten war die Schwarzmühlenstraße für den Straßenverkehr gesperrt.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell