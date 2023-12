POL-GE: Festnahme wegen Handel mit Betäubungsmitteln in der Feldmark

Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei Gelsenkirchen sucht mit der Hilfe von Bildern aus einer Überwachungskamera nach einem Tatverdächtigen in einem Fall von versuchtem Diebstahl. Der Gesuchte hat am Dienstag, 22. August 2023, um 10.20 Uhr in einem Hinterhof auf der Achternbergstraße in Rotthausen gewaltsam versucht ein Tor aufzubrechen, um an seine mutmaßliche ...

