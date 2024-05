Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Aalen (ots)

Backnang: Unfallflucht

Ein 49-jähriger Audi-Fahrer fuhr am Mittwoch gegen 15.40 Uhr von einem Grundstück auf die Eugen-Adolff-Straße ein und stieß hierbei mit einem stadteinwärts fahrenden Pkw Mercedes zusammen. Der Fahrer des Pkw Mercedes hielt nicht an und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden am Pkw Audi beläuft sich auf 5000 Euro. Hinweise auf den geflüchteten Autofahrer, dessen Auto ebefalls erheblich beschädigt sein müsste, nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090n entgegen.

Spiegelberg: Pkw überschlagen

Ein 41-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 16.30 Uhr die L 1117, als er in einer Linkskurve bei nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Pkw schleuderte von der Fahrbahn ab, durchquerte eine Böschung, streifte dabei mehrere Bäume und überschlug sich. Das Auto kam letztlich auf dem Dach zum Liegen. Der Autofahrer verletzte sich leicht, musste vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus verbracht werden. Das Auto wurde abgeschleppt. Die örtliche Feuerwehr war zur Bergung des Fahrzeugs im Einsatz. Die eingerichtete Straßensperrung konnte gegen 19.30 Uhr wieder aufgehoben werden.

