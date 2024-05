POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle, Sachbeschädigungen, Diebstahl aus Pkw

Aalen (ots) - 8000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwochmorgen in Herzog-Philipp-Straße ereignet. Eine 20-jährige Opel-Fahrerin wollte von dort in die Landesstraße 1140 einbiegen und missachtete hierbei die Vorfahrt, wobei sie mit einem Ford-Fahrer zusammenstieß. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Aalen Öffentlichkeitsarbeit Böhmerwaldstraße ...

