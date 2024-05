POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Polizeipräsidium Aalen

Ilshofen: Von Fahrbahn abgekommen

Am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr befuhr ein 46-jähriger Fiat-Fahrer die L1040 in Richtung Eckartshausen. Hierbei kam es aus bislang unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und überschlägt sich mehrfach mit seinem Pkw. Anschließend kam das Fahrzeug auf den Rädern zum Stillstand. Der 46-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 12 000 Euro.

Rosengarten: Vorfahrt missachtet

Am Dienstagnachmittag gegen 17:15 Uhr befuhr ein 35-jähriger Fiat-Fahrer die K2597 von Tullau kommend in Richtung B19. Beim Einfahren in die B19 übersah er einen vorfahrtsberechtigten 31-jährigen Seat-Fahrer, welcher auf der B19 aus Uttenhofen kommend in Richtung Schwäbisch Hall unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4000 Euro entstand. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall bittet Zeugen, welche den Unfall beobachten konnten, sich unter der Telefonnummer 0791 4000 zu melden.

Crailsheim: Verkehrsunfall

Am Dienstagmorgen ereignete sich um 11:25 Uhr ein Unfall. Eine landwirtschaftliche Zugmaschine befuhr mit Heckanbaugerät die Oßhaldener Straße entlang Richtung Schüttberg. Auf dieser kam ein Pkw entgegen, welcher verkehrsbedingt rechts ranfuhr und anhielt um das gegenseitige Passieren zu ermöglichen. Beim Vorbeifahren löste sich auf der linken Seite ein klappbares Teil des landwirtschaftlichen Anbaugeräts, welches zuvor nicht richtig gesichert wurde. Daraufhin kollidierte es mit dem stehenden Pkw, wodurch der Pkw nach hinten gedrückt und wiederum mit einem Betonkasten und einem Zaunpfahl, sowie mit einem Straßenlaternenmast kollidierte. Der Masten wurde hierbei aus dem Bodenfundament gebrochen. Der Gesamtschaden wird derzeit auf 14300 Euro geschätzt. Verletzt wurde bei diesem Unfall niemand.

Crailsheim: Unfallflucht

Am Mittlerer Weg wurde zwischen Freitagmorgen 8:00 Uhr und Montagmorgen 8:00 Uhr ein parkender Pkw der Marke BMW beschädigt. Beim vermutlichen Ausparken kam es zu einem Schaden am hinteren linken Stoßfänger. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden am Pkw wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951-4800 zu melden.

