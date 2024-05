Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche in Autos - Feuer in Supermarkt - Unfall

Korb: Vorfahrt missachtet

Ein 48-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr die Heppacher Straße und musste dort wegen einer eingerichteten Baustelle wenden. Hierzu fuhr er in die Ernst-Heinkel-Straße, missachtete jedoch beim Einbiegen in die Heppacher Straße die Vorfahrt und stieß mit einer Mercedes-Fahrerin zusammen. Hierbei entstand an den Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von ca. 6000 Euro.

Winnenden: Aufgebrochene Pkw

In der Nacht zum Dienstag wurde in der Hauffstraße ein Pkw VW Passat aufgebrochen, indem die Täter eine Seitenscheibe des Autos einschlugen. Aus dem Fahrzeug wurde eine Geldbörse entwendet. In derselben Nacht wurde noch ein weiterer Vorfall in der Petristraße bekannt, bei dem Unbekannte in einen geparkten Pkw eingedrungen sind, der mutmaßlich nicht abgeschlossen war. Aus dem Pkw wurde eine Sonnenbrille entwendet.

Ein weiterer Pkw-Aufbruch ereignete sich am Dienstag in der Zeit zwischen 11 Uhr und 14 Uhr in der Ringstraße. Dort haben Unbekannte an einem geparkten Pkw Hyundai die Seitenscheibe eingeschlagen. Aus dem Pkw wurde aber den Erkenntnissen zufolge nichts entwendet. Möglicherweise wurde der Einbrecher bei seiner Tatausführung gestört. Zur Klärung der Vorfälle bittet die Polizei in Winnenden um Zeugenhinweise, die unter Tel. 07195/6940 entgegengenommen werden.

Backnang: Feuerwehreinsatz

Mutmaßlich infolge eines technischen Defekts geriet am Mittwochmorgen gegen 5 Uhr ein Kühlgerät in einem Supermarkt in der Industriestraße in Brand, woraufhin die Brandmelde- bzw. automatische Löschanlage auslöste. Die örtliche Feuerwehr rückte mit 6 Fahrzeugen und 30 Mann zum Einsatz aus. Der entstandene Schaden am Gebäude bzw an den Waren ist noch unklar. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

