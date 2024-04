Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: neues Auto mit alten Kennzeichen

Stadtilm (ots)

Am gestrigen Abend wurde ein 46-jähriger Pkw-Führer in der Erfurter Straße in Stadtilm einer Verkehrskontrolle unterzogen. Trotz vorhandener Landratssiegel auf den angebrachten Kennzeichentafeln wurde festgestellt, dass der Pkw weder zugelassen noch versichert ist. Während der weiteren Kontrolle wird durch die Polizeibeamten festgestellt, dass die aufgebrachten Landratssiegel aus einer Diebstahlshandlung stammen. Die Kennzeichentafeln sowie der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und die Weiterfahrt somit unterbunden. Gegen den 46-jährigen Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen mehrerer Straftaten eingeleitet. (STS)

