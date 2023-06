Polizei Düren

POL-DN: B56 nach Verkehrsunfall gesperrt

Düren (ots)

Die 64 Jahre alte Beifahrerin eines Pkw wurde am heutigen Vormittag (05.06.2023) bei einem Verkehrsunfall auf der B56 schwer verletzt. Die Polizei sperrte die Fahrbahnen Richtung Jülich, zeitweise auch die in Richtung Düren.

Am heutigen Morgen gegen 09:10 Uhr befuhr eine 67 Jahre alte Frau mit ihrer Beifahrerin die Schoellerstraße in Richtung Heerweg. An der Kreuzung zur B56 bog sie in Richtung Ringstraße ab. Dabei befand sie sich auf der rechten Spur. Links neben ihr bog ein 62-Jähriger mit seinem Lkw ebenfalls in Richtung Ringstraße ab.

Nach Schilderung der 67-Jährigen Fahrerin aus Düren kam der Lkw plötzlich immer weiter auf die rechte Spur, scheinbar wollte er diese wechseln. Trotz eines eingeleiteten Bremsvorgangs kam es zwischen den beiden Fahrzeugen zu einer Kollision, bei der die Beifahrerin des Autos, eine 64 Jahre alte Frau aus Düren schwer verletzt wurde. Rettungskräfte behandelten sie vor Ort und brachten sie zur weiteren, stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Lkw-Fahrer aus Bad Berleburg gab an, er habe nicht vorgehabt, die Spur zu wechseln, er können sich nicht erklären wie es zu dem Unfall gekommen sei.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten musste die Polizei die B56 in Fahrtrichtung Jülich, zeitweise auch in Fahrtrichtung Düren, sperren.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell