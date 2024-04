Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: die Versicherung vergessen

Ilmenau (ots)

Gestern Abend wurde eine 34-Jährige in Ilmenau, Am Markt einer Verkehrskontrolle unterzogen. An ihrem E-Scooter befand sich lediglich ein abgelaufenes schwarzes Versicherungskennzeichen. Im Verlauf der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Fahrzeugführerin vergessen hat, den Versicherungsschutz für das laufende Jahr abzuschließen. Ihr wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt. Gegen die 34-Jährige wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. (STS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell