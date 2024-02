Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0119 --Polizei warnt erneut vor falschen Wasserwerkern--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Hemelingen, OT Hastedt, Hastedter Dorfstraße Zeit: 27.02.2024, 12 - 13 Uhr

Am Dienstag gelangte eine Diebin, die sich als falsche Wasserwerkerin ausgab, in Hemelingen in die Wohnung einer Seniorin und erbeutete Bargeld und Schmuck. Die Polizei sucht Zeugen und gibt Präventionstipps.

Gegen 12 Uhr klingelte die unbekannte Frau in der Hastedter Dorfstraße bei einer 83-Jährigen und wollte den Wasserdruck überprüfen. Als die angebliche Wasserwerkerin in der Wohnung war, ging sie mit der Seniorin ins Badezimmer und ließ in ihrem Beisein das Wasser dort laufen. Angeblich um nochmal zum Auto zu müssen, verließ die Unbekannte kurz das Badezimmer und ließ in dieser Zeit ihren Komplizen rein. Als sie wieder zurück war, lenkte sie die 83 Jahre alte Frau ab, während der Unbekannte einen Tresor mit Bargeld und Schmuck entwendete. Das Duo flüchtete anschließend aus der Wohnung.

Die Trickdiebin soll zwischen 40 und 50 Jahre alt und 1,60 bis 1,65 Meter groß sein. Zudem soll sie etwas korpulenter gewesen sein. Sie hatte eine schwarze Hautfarbe und schwarze Haare. Zur Tatzeit trug sie ein dunkles Oberteil mit einem weißen Ansteckschild, weiße Handschuhe sowie eine dunkle Hose und schwarze Sportschuhe. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter 0421 362-3888 entgegen.

Die Polizei rät: Lassen Sie keine fremden Personen ins Haus oder in Ihre Wohnung. Wenn Sie Zweifel haben, lassen Sie sich einen Ausweis zeigen oder fragen Sie Nachbarn oder Angehörige um Unterstützung. Gewähren Sie Handwerkern nur Eintritt, die Sie selber bestellt haben oder die über die Hausverwaltung angekündigt wurden. Sollten Sie sich bedrängt fühlen, zögern Sie nicht und rufen Sie die 110.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell