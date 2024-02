Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0118 --Räuberduo überfällt Tankstelle--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Neustadt, OT Huckelriede, Kornstraße Zeit: 27.02.24, 19.40 Uhr

Zwei mit Schusswaffe und Machete bewaffnete Männer überfielen am Dienstagabend eine Tankstelle in der Bremer Neustadt. Das Duo raubte Münzgeld und flüchtete.

Die Räuber betraten gegen 19.40 Uhr den Verkaufsraum in der Kornstraße, bedrohten den 22-jährigen Kassierer und forderten die Herausgabe von Bargeld. Als dieser in den Mitarbeiterraum flüchtete und die Polizei alarmierte, durchwühlten die Männer schnell den Kassenbereich, schnappten sich etwas Münzgeld und flüchteten in unbekannte Richtung.

Die mit Tüchern getarnten Räuber wurden als etwa 20 Jahre alt, 170 bis 175 Zentimeter groß und dunkel bekleidet beschrieben. Einer trug bei dem Überfall eine schwarze Schirmmütze und weiße Schuhe mit schwarzen Emblemen an den Seiten. Sein Komplize war mit einem schwarzen Kapuzenpullover mit orangenen Reißverschlüssen und der weißen Aufschrift "11" und dem Schriftzug "Brasil" auf der Kapuze bekleidet.

Die Polizei fragt: Wer hat in der Kornstraße, zwischen Stenumer Straße und Stiller Weg, verdächtige Beobachtungen gemacht und kann Hinweise auf die Täter geben? Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

