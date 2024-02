Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0115 --Räuberduo gestellt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Bahnhofsplatz Zeit: 24.02.2024, 16:35 Uhr

Am Samstagnachmittag wurde ein 20 Jahre alter Mann in der Bahnhofsvorstadt nach einer Auseinandersetzung ausgeraubt. Die Polizei konnte kurze Zeit später zwei 17 und 18 Jahre alte Tatverdächtige stellen und vorläufig festnehmen.

Gegen 16:35 Uhr war der 20-Jährige mit drei Frauen auf dem Bahnhofsvorplatz unterwegs, als das Räuberduo die Frauen ansprach. Daraufhin kam es zu einer Diskussion zwischen dem 20-Jährigen und den beiden jungen Männern. Anschließend stießen mehrere Personen dazu und die beiden jungen Männer drückten den 20 Jahre alten Mann gegen die Wand und rissen an seiner Jacke herum und versuchten seine Uhr vom Arm zu reißen, was ihnen nicht gelang. Das Räuberduo sowie die unbekannten Personen ließen dann von ihn ab und flüchteten in verschiedene Richtungen. Anschließend bemerkte der 20-Jährige, dass sein Handy weg war. Die Einsatzkräfte konnten im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen die beiden 17- und 18-jährigen Marokkaner stellen und vorläufig festnehmen. Bei der Durchsuchung des 17-Jährigen konnte das Handy und weiteres, vermutliches Diebesgut festgestellt werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen schweren Raubes aufgenommen. Zudem wird ein weiterer Zusammenhang zu anderen Straftaten geprüft. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell