Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schmierfinken gesucht!

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht die Schmierfinken, die in den vergangenen Tagen in der Innenstadt ihre Spuren hinterlassen haben. Am Dienstag gingen sowohl aus der Fischerstraße als auch vom St.-Martins-Platz Anzeigen wegen Sachbeschädigung ein.

In beiden Straßen wurden Hauswände mit diversen Graffiti besprüht. Die genaue Tatzeit ist unklar; lediglich in der Fischerstraße kann der Zeitraum auf Samstag (4. November), zwischen 11 und 18 Uhr, eingegrenzt werden.

Hinweise auf mögliche Täter nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |cri

