POL-PPWP: Unfallflucht in der Brüsseler Straße

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Diebe haben sich am Dienstagvormittag auf einem Parkplatz "Im Brühl" an einem abgestellten Transporter zu schaffen gemacht. Als der Fahrer in der Mittagszeit zu dem Standort des Mercedes Sprinter zurückkam, stellte er fest, dass beide Kennzeichenschilder verschwunden sind. Es handelt sich um das amtliche Kennzeichen DÜW - EG 340. Die Tatzeit liegt zwischen 7 und 12.30 Uhr. ...

