POL-HB: Nr.: 0114 --Zeugenaufruf nach Straßenraub

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Vegesack, OT Vegesack, Vegesacker Bahnhofsplatz Zeit: 22.02.2024, 22:20 Uhr Am Donnerstagabend nahm die Polizei zwei 33 und 36 Jahre alte Männer in Vegesack vorläufig fest, die zuvor in einer Shisha-Bar eine Person schlugen und mehrere Gäste bedrohten. Gegen 22:20 Uhr wurden Einsatzkräfte in eine Shisha-Bar am Vegesacker Bahnhofsplatz ...

mehr