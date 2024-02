Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0112 --Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Vegesack, OT Vegesack, Vegesacker Bahnhofsplatz Zeit: 22.02.2024, 22:20 Uhr

Am Donnerstagabend nahm die Polizei zwei 33 und 36 Jahre alte Männer in Vegesack vorläufig fest, die zuvor in einer Shisha-Bar eine Person schlugen und mehrere Gäste bedrohten.

Gegen 22:20 Uhr wurden Einsatzkräfte in eine Shisha-Bar am Vegesacker Bahnhofsplatz gerufen, weil dort zwei Männer eine Person angegriffen und weitere Gäste mit einer Glasflasche und einem Messer bedroht hätten. Vor Ort trafen die mit einem größeren Aufgebot alarmierten Kräfte auf den 20-jährigen Betreiber und einen 18 Jahre alten Zeugen. Sie berichteten, dass die beiden 33 und 36 Jahre alten Täter zuvor schon einmal die Shisha-Bar betraten und es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Daraufhin erteilte ihnen der Betreiber Hausverbot. Kurze Zeit später kam das Duo zurück. Der 33-Jährige stellte sich mit einer Glasflasche in den Eingangsbereich und bedrohte die Gäste in der Bar. Anschließend schnappte er sich ein Messer, hielt es aber an seinem Körper angelehnt. Der 36-Jährige griff sich unterdessen eine Shisha-Zange und machte mehrere Stichbewegungen, ohne dabei Personen zu verletzten. Die schnell eintreffenden Einsatzkräfte konnten die beiden Täter noch vor Ort stellen und nahmen sie vorläufig fest. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass beide Männer unter Alkohol- und Drogeneinfluss standen.

Die Polizei fertigte gegen das Duo unter anderem Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Bedrohung. Die Ermittlungen dauern an.

