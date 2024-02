Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0109 --Streitigkeit unter Hundehaltern eskaliert--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Osterholz, OT Tenever, Am Osterholzer Deich Zeit: 22.02.2024, 13:05 Uhr

In Tenever eskalierte am Donnerstag ein Streit zwischen zwei Hundehaltern. Dabei wurde ein 50 Jahre alter Mann mit einem Teleskopschlagstock am Kopf verletzt. Der Täter stellte sich kurze Zeit später bei der Polizei.

Der 50-Jährige war gegen 13:05 Uhr mit seinem angeleinten Hund Am Osterholzer Deich unterwegs, als ihm der Hund des 54 Jahre alten Mannes entgegenkam. Da der Rhodesian Ridgeback nicht angeleint war, gerieten die Hunde aneinander. Daraus entwickelte sich zunächst eine verbale Streitigkeit zwischen den beiden Männern, woraufhin der 50-Jährige mit der Faust auf den anderen einschlug. Daraufhin holte der 54-Jährige einen Teleskopschlagstock aus seiner Tasche und schlug seinem Gegenüber mehrmals auf den Kopf. Dann flüchtete der Täter. Etwas später stellte er sich an einer Polizeiwache. Der 50-Jährige wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Die Polizei hat Strafanzeigen gegen beide Männer wegen Körperverletzung und wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

