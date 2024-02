POL-HB: Nr.: 0105--Polizei führt Fahrradkontrollen für mehr Sicherheit im Straßenverkehr durch

Bremen (ots) - - Ort: Bremen Zeit: 21.02.24 Ein in der letzten Woche sichergestelltes Messer auf einem Spielplatz in der Neustadt, siehe hierzu auch die Pressemeldung Nummer 88, konnte von der Polizei Bremen einem Raubüberfall zugeordnet werden. Grundschüler entdeckten am Donnerstagmorgen beim Spielen auf dem Schulgelände an der Kantstraße ein aufgeklapptes Taschenmesser in einer Sandfläche, wobei die Klinge nach ...

mehr