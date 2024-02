Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0103 --Erkenntnisse zu Messerfund auf Spielplatz--

Bremen (ots)

Ort: Bremen Zeit: 21.02.24

Ein in der letzten Woche sichergestelltes Messer auf einem Spielplatz in der Neustadt, siehe hierzu auch die Pressemeldung Nummer 88, konnte von der Polizei Bremen einem Raubüberfall zugeordnet werden.

Grundschüler entdeckten am Donnerstagmorgen beim Spielen auf dem Schulgelände an der Kantstraße ein aufgeklapptes Taschenmesser in einer Sandfläche, wobei die Klinge nach oben ragte. Es wurde niemand verletzt. Nachdem zunächst die SOKO Spielplatz Zusammenhänge mit Taten aus der Vergangenheit prüfte, kristallisierte sich nun heraus, dass das aufgefundene Messer einem Raubüberfall auf einen Supermarkt am Mittwochabend, 14. Februar, in der Neustadt, siehe hierzu die Pressemeldung 87, zuzuordnen ist. Die Ermittler gehen davon aus, dass die beiden Räuber gegen kurz vor 21 Uhr sich ihres Tatwerkzeuges auf der Flucht entledigt hatten. Die Kripo hat bereits erste Hinweise auf das Duo und prüft mögliche Zusammenhänge zu weiteren ähnlich gelagerten Taten im Stadtgebiet Bremen. Die Räuber, zirka 175-180cm groß, schlank und etwa 20-25 Jahre alt, trugen bei dem Überfall dunkle Oberkleidung und schwarze Skimasken mit aufgedruckten, weißen Zähnen.

Weitere Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell