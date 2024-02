Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0099 --Polizei stoppt Drogentaxi--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Vegesack, OT Vegesack, Zollstraße Zeit: 20.02.24, 13.10 Uhr

Die Polizei stoppte am Dienstagmittag in Vegesack einen Drogenkurier in seinem Wagen. Der 30-Jährige versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen, konnte aber durch einen Schuss in den Reifen gestoppt werden.

Nachdem vorangegangene Erkenntnisse darauf schließen ließen, dass der Bremer als Drogenkurier fungierte, stoppten ihn Zivilpolizisten in seinem Pkw in der Zollstraße. Als die Einsatzkräfte an das Fahrzeug herantraten und sich als Polizisten zu erkennen gaben, setzte der 30-Jährige das Auto sofort in Bewegung, versuchte zu beschleunigen und verletzte einen Beamten leicht. Um die weitere Flucht zu unterbinden, schoss ein Polizist auf einen Reifen, woraufhin der Wagen wenige Meter weiter zum Stehen kam. Der Fahrer konnte vorläufig festgenommen werden, verletzt wurde niemand. Bei anschließenden richterlich angeordneten Durchsuchungen vom Auto und von der Wohnung des Bremers stellten die Ermittler Betäubungsmittel wie Kokain und Rauschpilze sowie Drogenutensilien, Bargeld im fünfstelligen Bereich und weitere Beweismittel sicher. Gegen den 30-Jährigen wird nun wegen Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz sowie eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Die rechtliche Prüfung der Schussabgabe erfolgt abschließend durch das Referat Interne Ermittlungen beim Senator für Inneres und Sport.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell