POL-HB: Nr.:0100-- Trickdiebe täuschen anstehende Reparaturen an den Wasserleitungen vor --

Bremen (ots)

Ort: Bremen Schwachhausen/Walle, OT Neu Schwachhausen/ Steffensweg Zeit: 20.02.24, 13.00 Uhr bis 13.30 Uhr

Am Dienstagmittag waren erneut Trickdiebe in den Stadtteilen Schwachhausen und Walle unterwegs. Als Vorwand behaupteten sie, dass dringende Reparaturen der Wasserleitungen notwendig wären. In unbeobachteten Momenten bestahlen sie darauf die Bewohner. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Ortsteil Neu Schwachhausen in der Kulenkampffallee sprachen zwei Täter die 82-jährige Bewohnerin bei Reinigungsarbeiten im Treppenhaus an. Sie behaupteten aufgrund eines Wasserrohrbruchs eine Kontrastflüssigkeit in die Abflüsse leiten zu müssen. Ein Täter begleitete die 82-Jährige in das Badezimmer und man verblieb dort gemeinsam für 15 Minuten bei laufendem Wasserhahn. Der falsche Monteur behauptete, dass das Badezimmer in dieser Zeit aus Versicherungsgründen nicht verlassen werden dürfe. Erst nach seinem Abschied registrierte die 82-Jährige den Diebstahl von Schmuck und Bargeld. Der falsche Monteur wird beschrieben als zirka 25 bis 30 Jahre alt und etwa 175cm groß. Er soll von kräftiger Statur gewesen sein und kurzes, dunkles Haar gehabt haben. Er trug eine schwarze Jacke und zeigte ein gepflegtes Erscheinungsbild.

Etwa zur gleichen Uhrzeit wurde ein Trickbetrüger-Duo im Ortsteil Steffenweg, in der Straße Barnstorfer Platz aktiv. Die Täter klingelten bei einem Ehepaar und täuschten dringend notwendige Überprüfungen der Wasserleitungen vor. Sie zeigten einen blauen Ausweis in Größe einer EC-Karte vor und erhielten Einlass. Während sich ein Täter darauf zusammen mit dem 84-jährigen Ehemann in die Waschküche im Keller begab, begleitete der zweite falsche Monteur die 86-jährige Ehefrau in das Badezimmer im Obergeschoss des Reihenhauses. Nach den vermeintlichen Überprüfungsarbeiten verabschiedete sich das Duo und ging in Richtung Steffensweg. Kurze Zeit später stellte das Ehepaar fest, dass Geld und Schmuck aus der Wohnung fehlten. Der erste Täter wird hier beschrieben als zirka 25 Jahre alt und etwa 170cm groß. Er hatte kurze, schwarze Haare und trug eine karierte Jacke in dunklen Farben. Der zweite Täter war ebenfalls 25 Jahre alt. Zudem war er etwa 175cm groß und hatte kurze schwarze Haare. Er soll dunkle Kleidung getragen haben.

In beiden Fällen fertigte die Polizei Strafanzeigen wegen Diebstahl. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen. Die Polizei warnt eindrücklich davor, unbekannten Personen Zutritt zur Wohnung zu gestatten. Trickdiebe und Betrüger sind oft wortgewandt und ideenreich. Ziehen sie Nachbarn oder Bekannte hinzu und rufen Sie beim geringsten Zweifel den Notruf der Polizei unter 110 an. Weitere Tipps und Hinweise gibt es beim Präventionszentrum der Polizei unter 0421 362-19003 und auf den Webseiten www.polizei.bremen.de und www.polizei-beratung.de

