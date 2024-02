Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0098 --Polizei fasst Einbrecherpärchen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen Woltmershausen, OT Woltmershausen, Roter Sand Zeit: 20.02.2024, 00.40 Uhr

Eine aufmerksame Nachbarin alarmierte in der Nacht zu Dienstag die Polizei, sodass zwei Tatverdächtige in Woltmershausen auf frischer Tat gestellt werden konnten.

Im Ortsteil Woltmershausen, in der Straße Roter Sand, brachen ein 30-jähriger Tatverdächtiger und eine 24-jährige Tatverdächtige in eine Wohnung in Hochparterre eines Mehrparteienhauses ein. Während die Wohnungsnehmerin im Schlafzimmer schlief, durchsuchte das Einbrecherpärchen die übrigen Räume nach Beute. Eine Nachbarin hörte Geräusche und alarmierte die Polizei. Die Einsatzkräfte stellten darauf am Tatort eine angelehnte Leiter unterhalb eines beschädigten Fensters fest und konnten das Duo im Treppenhaus vorläufig festnehmen. Ein Teil der Beute, insbesondere Bargeld und Schmuck, trug ein Tatverdächtiger bei sich. Weiteres Diebesgut war zum Abtransport im Treppenhaus deponiert worden. Beide waren angetrunken und mussten sich an der Polizeidienststelle einer Blutentnahme unterziehen. Die 79-jährige Wohnungsnehmerin hatte den Einbruch nicht bemerkt und ist von den Polizeikräften nach der Tat geweckt und bei der späteren Wohnungssicherung unterstützt worden.

Die Polizei fertigte eine Strafanzeige wegen Wohnungseinbruchdiebstahl. Die Ermittlungen dauern. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell