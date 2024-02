Polizei Bremen

POL-HB: Nr.:0097--Raub auf Supermarkt--

Bremen (ots)

- Ort: Bremen Vahr, OT Neue Vahr Nord, August-Bebel-Allee Zeit: 19.02.2024, 21.40 Uhr

Zwei Täter überfielen am Montagabend kurz vor Ladenschluss einen Supermarkt im Ortsteil Neue Vahr Nord. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 21.40 Uhr betraten zwei mit Sturmhauben maskierte Männer den Discounter in der August-Bebel-Allee und begaben sich direkt zur Kassenzone. Der erste Täter bedrohte den 22-jährigen Kassierer mit einem Messer und forderte die Kasse zu öffnen. Darauf griff er in die Kasse und nahm das Bargeld. Zusätzlich entwendete er zwei Packungen Zigaretten und verstaute alles in einer weißen Plastiktüte, die der zweite Täter in der Hand hielt. Beide Täter flüchteten auf die gegenüberliegende Straßenseite und dann in unbekannte Richtung. Der Täter mit dem Messer wird beschrieben als zirka 16-18 Jahre alt. Er trug eine schwarze Kapuzenjacke der Marke North Face, eine Adidas-Jogginghose und dunkle Schuhe. An der Hose und an den Schuhen befanden sich weiße Applikationen. Der zweite Täter war ebenfalls zirka 16-18 Jahre alt. Er trug eine schwarze Jacke, eine schwarze Jogginghose mit einem Manchester United Logo und ein schwarzes Cap. Er führte die weiße Plastiktüte auf der Flucht mit sich. Die Einsatzkräfte fertigten eine Strafanzeige wegen schweren Raubes. Die Ermittlungen dauern an. 97 Während der Tat soll sich ein bislang unbekannter Zeuge im Geschäft befunden und die Tat beobachtet haben. Die Polizei Bremen bittet explizit diese Person und weitere Zeugen sich telefonisch unter der Telefonnummer 0421 362-3888 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

