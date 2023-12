Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Weimar (ots)

Am Samstag gegen Mittag befuhren eine 21-jährige VW-Fahrerin und eine 40-jährige Mercedes-Fahrerin in dieser Reihenfolge die Bundesstraße 7 aus Nohra kommend in Richtung Weimar. An der Einmündung zum Gewerbegebiet U.N.O. schaltete die Ampel von Rot auf Gelb. Die 21-Jährige verringerte ihre Geschwindigkeit und hielt an der Ampel an. Dies erkannte die hinter ihr fahrende Mercedes-Fahrerin zu spät und fuhr auf. Der VW wurde durch die Wucht des Aufpralls in den Einmündungsbereich geschoben und kam dort zum Stehen. Bei dem Unfall wurde die 21-Jährige leicht verletzt. Die Verursacherin blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 7500 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell