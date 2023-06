Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Eversumer Straße/Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Coesfeld (ots)

Eine verletzte Motorradfahrerin ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag (9.6.) gegen 16.15 Uhr auf der Eversumer Straße in Olfen ereignete. Eine 31-jährige Frau aus Castrop-Rauxel beabsichtigte nach links auf die Eversumer Straße abzubiegen. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr eine 22-jährige Olfenerin mit ihrem Motorrad die Eversumer Straße in Richtung Ahsen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Motorrad. Dabei verletzte sich die Motorradfahrerin. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Nahe gelegenes Krankenhaus. Die Autofahrerin sowie die weiteren Insassen des Autos blieben unverletzt. Die Eversumer Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt.

