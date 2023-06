Coesfeld (ots) - Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag (11.6.) versucht in die Filiale einer Bäckerei einzubrechen. Hierbei hebelten sie an einem rückseitig gelegenen Fenster. Ins Innere gelangten die Unbekannten nicht. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

