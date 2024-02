Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0096--Halsketten-Räuber durch Videoleitstelle gefasst--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Bahnhofstraße Zeit: 18.02.24, 04.50 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen wurde einem jungen Mann in der Bahnhofsvorstadt eine wertvolle Goldkette mit auffälligem Jesus-Anhänger geraubt, wir berichteten (siehe Meldung Nr. 0093). Die Polizei stellte am Abend einen 16-Jährigen dank der Videoüberwachung der Polizei Bremen.

Der bislang unbekannte Täter hatte dem 24-Jährigen in der Bahnhofstraße in Höhe Philosophenweg die Halskette geraubt und ihn dabei mit Pfefferspray attackiert. Durch die Videoaufzeichnungen am Bahnhof konnte am Sonntagabend ein Tatverdächtiger in Bahnhofsnähe von Einsatzkräften identifiziert und gestellt werden.

Der 16-Jährige wurde vorläufig festgenommen und erkennungsdienstlich behandelt. Das Raubgut konnte bislang noch nicht aufgefunden werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Weitere Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell