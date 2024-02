Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0093--Schmuckraube: Polizei sucht Zeugen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Neustadt, OT Alte Neustadt, Inkoopspad / Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Bahnhofstraße Zeit: 17.02.24, 16 Uhr, 18.02.24, 04.50 Uhr

Nach zwei Halskettenrauben am Wochenende in der Neustadt und in Mitte sucht die Polizei nach Zeugen.

Am Samstagnachmittag entriss ein bislang unbekannter Täter einem 67 Jahre alten Mann in der Nähe eines Supermarktes an der Westerstraße eine teure Goldkette vom Hals. Bereits auf dem Parkplatz hatte der spätere Täter ihn nach Geld gefragt. Auf dem Weg zu seinem Fahrzeug folgte ihm der Unbekannte in einen Durchgang und ergriff plötzlich von hinten die goldene Panzerkette mit auffälligem Eishockey-Anhänger. Der 67-Jähige wurde dabei leicht verletzt. Anschließend flüchtete der Räuber vom Inkoopspad in Richtung Osterstraße. Er soll zwischen 20 und 30 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß und korpulent sein. Er trug einen dunkelblauen Parka, ein dunkelblaues Cap und soll Deutsch mit Akzent gesprochen haben.

Am frühen Sonntagmorgen kam es zu einem weiteren Schmuckraub. Einem 20 Jahre alten Mann wurde in der Bahnhofstraße in Höhe Philosophenweg die Halskette geraubt. Der Täter näherte sich unbemerkt von hinten und entriss dem 20-Jährigen eine wertvolle Goldkette mit einem Jesus-Anhänger. Als der 20-Jährige dem flüchtigen Räuber folgte, attackierte ihn dieser mit Pfefferspray. Daraufhin ließ der junge Mann von der Verfolgung ab und der Täter entkam unerkannt. Er soll etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und schlank sein. Zur Tatzeit trug er eine graue Steppjacke.

Zeugenhinweise zu beiden Fällen gehen an den Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888.

Objekte der Begierde von Straßenräubern sind in der Regel Smartphones/Handys, Uhren, Schmuck und mitgeführtes Bargeld. Deswegen rät die Polizei: Achten Sie auf ihre Wertsachen! Verwahren Sie Wertgegenstände in verschließbaren Innentaschen und achten Sie auf ihre Goldketten und wertvollen Uhren. Weitere Verhaltenstipps und Hinweise gibt es beim Präventionszentrum der Polizei Bremen unter (0421) 362-19003, bzw. unter www.Polizei.Bremen.de oder www.polizei-beratung.de.

