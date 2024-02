POL-HB: Nr.: 0101 --Autoaufbrecher in Gröpelingen gefasst

Bremen (ots) - - Ort: Bremen Woltmershausen, OT Woltmershausen, Roter Sand Zeit: 20.02.2024, 00.40 Uhr Eine aufmerksame Nachbarin alarmierte in der Nacht zu Dienstag die Polizei, sodass zwei Tatverdächtige in Woltmershausen auf frischer Tat gestellt werden konnten. Im Ortsteil Woltmershausen, in der Straße Roter Sand, brachen ein 30-jähriger Tatverdächtiger und eine 24-jährige Tatverdächtige in eine Wohnung in ...

