POL-DU: Beeck: Ford schleudert nach Unfall vor Pizzeria

Eine 53-jährige Autofahrerin ist am Freitagabend (20. Oktober, 17:45 Uhr) mit ihrem Ford gegen das Schaufenster einer Pizzeria an der Friedrich-Ebert-Straße geprallt.

Die Frau schilderte der Polizei, dass sie beim Ausscheren vom Parkstreifen in den fließenden Verkehr mit einem Honda (Fahrer: 51 Jahre alt) zusammengestoßen ist. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte sie gegen einen geparkten VW und landete schließlich mit ihrem Auto an der Scheibe der Pizzeria. Neben der 53-Jährigen, die zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde, sind keine weiteren Personen verletzt worden. Ihr Auto sowie der Honda waren nicht mehr fahrbereit. An der Hausfassade der Pizzeria entstand Sachschaden.

